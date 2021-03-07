Украинки Магучих и Геращенко завоевали золото и серебро ЧЕ по легкой атлетике
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша), Ярослава Магучих победила с результатом 2.00 м.
Серебро досталось другой украинке - Ирине Геращенко, которая прыгнула на 1.98 м. Еще одна наша легкоатлетка - Юлия Левченко - преодолела планку на высоте 1.94 м и финишировала четвертой.
Бронзу с показателем 1.96 м выиграла Элли Юнилла из Финляндии.
Таким образом, у сборной Украины на ЧЕ стало три награды. 6 марта золото в прыжках в длину выиграла Марина Бех-Романчук.
Чемпионат Европы в помещении
Торунь (Польша)
7 марта
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00
2. Ирина Геращенко (Украина) - 1.98
3. Элла Юннила (Финляндия) - 1.96
4. Юлия Левченко (Украина) - 1.94
- Напомним, 6 марта украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти