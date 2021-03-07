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Espreso.tvСпортУкраинки Магучих и Геращенко завоевали золото и серебро ЧЕ по легкой атлетике

Украинки Магучих и Геращенко завоевали золото и серебро ЧЕ по легкой атлетике


фото: Getty Images
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы в прыжках в высоту, а еще одна наша легкоатлетика - Ирина Геращенко - получила серебро

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша), Ярослава Магучих победила с результатом 2.00 м.

Серебро досталось другой украинке - Ирине Геращенко, которая прыгнула на 1.98 м. Еще одна наша легкоатлетка - Юлия Левченко - преодолела планку на высоте 1.94 м и финишировала четвертой.

Бронзу с показателем 1.96 м выиграла Элли Юнилла из Финляндии.

Таким образом, у сборной Украины на ЧЕ стало три награды. 6 марта золото в прыжках в длину выиграла Марина Бех-Романчук.

Чемпионат Европы в помещении

Торунь (Польша)

7 марта

Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2.00

2. Ирина Геращенко (Украина) - 1.98

3. Элла Юннила (Финляндия) - 1.96

4. Юлия Левченко (Украина) - 1.94

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