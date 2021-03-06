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Espreso.tvСпортБех-Романчук принесла Украине первое золото ЧЕ по легкой атлетике

Бех-Романчук принесла Украине первое золото ЧЕ по легкой атлетике


фото: Getty Images
Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в прыжках в длину

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины в facebook.

На Чемпионате Европы в помещении в Торуни (Польша) Бех-Романчук прыгнула на 6 м 92 см и завоевала золотую награду.

Украинка опередила на 4 см лидера мирового рейтинга Малайку Михамбо из Германии, которая получила серебро. Бронзу выиграла Хадди Сагния из Швеции, которая прыгнула на 6 м 75 см.

Награда Бех-Романчук стала для сборной Украины первой на ЧЕ в Польше.

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