Шмыгаль заявил, что теплоснабжение на Донетчине восстановлено

7 марта, 2021, 17:27

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отключенное 6 марта теплоснабжение в Донецкой области восстановлено

Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.

По его словам, "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров, 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины", - написал Шмыгаль.

Напомним, газоснабжения теплосетей Донетчины прекратилось 6 марта.

7 марта Национальная полиция Украина открыла уголовные производства в отношении руководства частного акционерного общества "Донецкоблгаз".

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