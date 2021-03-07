Шмыгаль заявил, что теплоснабжение на Донетчине восстановлено
Об этом Шмыгаль сообщил в facebook.
По его словам, "Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров, 6 марта отключил от газа 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что 500 жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.
"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжение. Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины", - написал Шмыгаль.
- Напомним, газоснабжения теплосетей Донетчины прекратилось 6 марта.
- 7 марта Национальная полиция Украина открыла уголовные производства в отношении руководства частного акционерного общества "Донецкоблгаз".
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