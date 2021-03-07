Проблема с отоплением в Донецкой области: против облгаза возбуждено уголовное производство, работу котельных восстановлено
Об этом в воскресенье, 7 марта 2021 года, заявил глава Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .
Как он отметил , такой стал ответ правоохранителей на действия упомянутой компании, "которая, нарушая постановление Кабмина и условия меморандума (подписанного по инициативе президента правительством, НКРЕКП, Нафтогазом и мэрами украинских городов 9 февраля), вопреки прогнозируемому снижению температуры воздуха до -7 градусов, безосновательно перекрыло газоснабжения 59 котельных областного коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".
Руководитель Донетчины напомнил, что областное коммунальное предприятие эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 многоэтажных жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и 574 объекты другой инфраструктуры.
"Самовольно действия" Донецкоблгаза "угрожали жителям области и фактически могли привести к разрушению систем централизованного отопления", - обратил внимание Кириленко.
По его словам, полицейские "совершили соответствующие следственные действия, выехали на места и объекты, которые были отключены от газоснабжения, зафиксировали факты противоправных действий".
"В дальнейшем привлеченным к следственным действиям специалистами областного коммунального предприятия было возобновлено газоснабжение в указанных котельных и восстановлено их работу в нормальном режиме", - подытожил Павел Кириленко.
- Напомним, газоснабжение теплосетей Донетчины прекратилось 6 марта .
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