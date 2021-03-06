Нафтогаз прекратил газоснабжение теплосетей Донетчины
Такое заявление обнародовано на официальном сайте облгаза Донецкой области, передает Еспресо.TV .
"Поэтому по законодательству ПАО " Донецкоблгаз " с субботы (06.03. 2021 года) обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП " Донецктеплокоммунэнерго ".
"ПАО " Донецкоблгаз " всегда стоит на защите интересов жителей Донецкой области, но действия "Донецктеплокоммунэнерго" и АО " НАК "Нафтогаз Украины" заставляют нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн. грн . в месяц ", - отмечает облгаз.
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