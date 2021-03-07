Сергей Тихановський жалеет, что смотрел российские каналы, и признает Крым исключительно украинским: "Не только де-юре, но и де-факто"
Свое заявление по этому поводу политик передал через адвокатов, передает Еспресо.TV .
Она обнародована на телеграмм-канале Тихановського во время заочного общения с ним в формате "вопрос - ответ".
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На прямое обращение к нему "Сергей, чей Крым?", он ответил следующим образом:
"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Ранее, глядя, например," 60 минут "у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".
- Напомним, 9 марта под предлогом участия в военных учениях в Беларусь прибудут псковские десантники .
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