Сергей Тихановський жалеет, что смотрел российские каналы, и признает Крым исключительно украинским: "Не только де-юре, но и де-факто"

7 марта, 2021, 11:40

Один из лидеров белорусской оппозиции, а ныне политзаключенный режима Лукашенко Сергей Тихановський, муж признанной международным сообществом народной президенткой Беларуси Светланы Тихановськой, уточнил свою позицию по поводу статуса Крымского полуострова

Свое заявление по этому поводу политик передал через адвокатов, передает Еспресо.TV .

Она обнародована на телеграмм-канале Тихановського во время заочного общения с ним в формате "вопрос - ответ".

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На прямое обращение к нему "Сергей, чей Крым?", он ответил следующим образом:

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Ранее, глядя, например," 60 минут "у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Напомним, 9 марта под предлогом участия в военных учениях в Беларусь прибудут псковские десантники .

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