Послезавтра в Беларусь прибудут "зеленые человечки"

7 марта, 2021, 07:42

В вторника, 9 марта 2021 года, начинаются новые российско-белорусские военные учения

Первый их этап состоится в России, а второй - в Беларуси, рассказывает Еспресо.TV .

Сообщение об этом появилось утром в воскресенье, 7 марта, на официальном сайте Министерства обороны РФ.

К учениям на территории обеих стран будут привлечены подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта этого года на полигоне "Поливно" в Ульяновской области РФ. Обучение будет проводиться под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения героя Российской Федерации гвардии полковника Владимира Селиверстова и будет посвящено "миротворческой тематике".

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Прибытие туда подразделений Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь ожидается 9 марта текущего года.

В Беларуси же российские и белорусские военные будут совместно тренироваться в период с 15 по 27 марта 2021 года на полигоне "Осиповичского" в Минской области Республики Беларусь.

Как отмечается, россияне прибудут туда уже 9 марта, то есть послезавтра.

"От Российской Федерации в учениях примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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