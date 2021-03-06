Тихановская обсуждает с Европой дату новых выборов в Беларуси

6 марта, 2021, 09:34

Народная президент Беларуси Светлана Тихановская находится с рабочим визитом в Лиссабоне

Вчера, 5 марта 2021 года, она провела рабочие встречи с премьер-министром этой страны Антониу Коштой и министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой. Об этом сегодня, 6 марта, рассказывается на ее официальном телеграмм-канале, передает Еспресо.TV .

Политик в первую очередь "призвала Португалию как нынешнего президента ЕС сделать разрешение кризиса в Беларуси приоритетом".

"Новые выборы в Беларуси должны пройти осенью 2021", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, Тихановская рассказала о политзаключенных, новых уголовных делах в отношении противников режима Александра Лукашенко и препятствовании деятельности СМИ, обсудила санкции и создание специальной миссии Европарламента по ситуации в Беларуси, раскрыла детали Всеобъемлющего плана помощи Беларуси, призвала создать в португальском парламенте рабочую группу для помощи Беларуси.

"Для Португалии демократия и права человека - важные ценности, осклиькы эта страна более 40 лет жила при диктатуре Салазар", - отмечает пресс-служба Тихановской.

В свою очередь португальский премьер обратил внимание на важность мирного характера демократических преобразований в Беларуси.

Напомним, в минувшие выходные в Германии вышло интервью с Тихановской, в котором она заявила о последние три месяца правления Лукашенко.

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