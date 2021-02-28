Лукашенко осталось не более трех месяцев, - Тихановская

28 февраля, 2021, 12:38

Самопровозглашенный руководитель Беларуси Александр Лукашенко в ближайшие месяцы будет вынужден уйти с президентского поста

Такое мнение высказала руководительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью воскресному выпуску немецкого журнала Bild, который вышел 28 февраля 2021 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Как считает политик, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

"Давление будет расти с каждым днем, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская, которая сейчас находится под государственной охраной Литвы в Вильнюсе, откуда постоянно посещает с целью проведения переговоров другие европейские столицы.

"Режим Лукашенко упадет в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила она.

В свою очередь бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года был вынужден уехать в Польшу, призывает Запад постараться достичь полной экономической изоляции Беларуси.

"Мы готовы выдерживать санкции 6 или 12 месяцев, если после этого ситуация улучшится", - отметил оппозиционер в беседе с журналистами немецкой газеты Welt .

С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические отношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше "зарабатывать на международных финансовых рынках".

При этом оппозиционер, так же как и Тихановская, выразил уверенность в том, что "решающая битва" между протестующими и действующей белорусской властью состоится уже весной.

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