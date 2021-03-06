Теннисист Стаховский поддержал Стерненко

6 марта, 2021, 07:38

Один из лучших профессиональных теннисистов Украины Сергей Стаховский выступил в поддержку заключенного на 7 лет одесского общественного активиста и видеоблоггера Сергея Стерненко

На телеграмм-канале Сергея, который продолжают вести его единомышленники, появились соответствующие фотографии с изображением спортсмена, рассказывает Еспресо.TV .

На них Стаховский одетый в футболку с надписью "Руки прочь от Стерненко".

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"Сергей Стаховский - украинский спортсмен, которым стоит гордиться! В 2014 году Сергей заявил, что никогда не будет общаться с российскими медиа из-за их лжи о Революцию Достоинства. Сергей регулярно помогает украинской армии и вслух заявляет о российской агрессии. Сегодня Сергей вместе с нами поддерживает требование справедливого суда как для Сергея Стерненко, так и для каждого гражданина ", - отмечается в сообщении.

Напомним, Сергей Стаховский длительное время владел титулом "первой ракетки Украины". Только недавно он уступил им на пользу Ильи Марченко .

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