Теннис: в Украине изменилась первая ракетка среди мужчин

22 февраля, 2021, 19:16

Илья Марченко вышел на первое место в рейтинге ATP среди украинцев

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сергей Стаховский, который занимал высшую позицию среди украинцев (200), поднялся на 192 место в рейтинге ATP, однако этого не хватило, чтобы сохранить национальное лидерство.

Илья Марченко победил на турнире в Италии, благодаря чему "совершил прыжок" в рейтинге на 36 позиций и стал первой ракеткой Украины.

Рейтинг АТР.

По состоянию на 22 февраля 2021

1. Новак Джокович (Сербия) - 12030

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850

3. Даниил Медведев (Россия) - 9735

4. Доминик Тим (Австрия) - 9125

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630

...

176. Илья Марченко (Украина) - 397

192. Сергей Стаховский (Украина) - 359

356. Владислав Орлов (Украина) - 123