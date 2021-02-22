Теннис: в Украине изменилась первая ракетка среди мужчин
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сергей Стаховский, который занимал высшую позицию среди украинцев (200), поднялся на 192 место в рейтинге ATP, однако этого не хватило, чтобы сохранить национальное лидерство.
Илья Марченко победил на турнире в Италии, благодаря чему "совершил прыжок" в рейтинге на 36 позиций и стал первой ракеткой Украины.
Рейтинг АТР.
По состоянию на 22 февраля 2021
1. Новак Джокович (Сербия) - 12030
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850
3. Даниил Медведев (Россия) - 9735
4. Доминик Тим (Австрия) - 9125
5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630
...
176. Илья Марченко (Украина) - 397
192. Сергей Стаховский (Украина) - 359
356. Владислав Орлов (Украина) - 123
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14 февраля украинский теннисист Илья Марченко сенсационно переиграл британца Энди Маррея в финале турнира в Италии.
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