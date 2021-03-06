5 марта на фронте: 7 вражеских обстрелов, есть тяжело раненый
Об этом говорится в фронтовой сводке по состоянию на 7:00 субботы, 6 марта, передает Еспресо.TV .
Речь идет о прицельных и неприцельных обстрелах украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных Сил Украины вблизи:
Песков - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия,
Широкиного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
Водяного - из ручного противотанкового гранатомета,
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Авдеевки - из стрелкового оружия,
Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета,
Марьинки - из снайперского оружия.
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"В результате, один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных Сил.
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