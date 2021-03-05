Виталий Портников: Блокаду переговоров можно было предвидеть

5 марта, 2021, 14:39

Портников Виталий

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что работа Трехсторонней контактной группы оказалась полностью заблокирована Россией. И, несмотря на то, что Ермак при этом считает, что «диалог продолжается», это слишком оптимистичная оценка

Диалог Кремля с офисом президента Владимира Зеленского завершен. Теперь в Москве будут ожидать смены власти в стране - чтобы попробовать "нагнуть" уже следующего украинского президента.

Это развитие событий не очень сложно было предвидеть еще в 2019 году, когда Владимир Зеленский уверял своих поклонников в том, что войну достаточно просто прекратить - "нужно просто перестать стрелять". Владимир Путин в этих заявлениях будущего украинского президента усматривал не только его неопытность и инфантилизм, но и готовность к капитуляции ради прекращения военных действий на востоке Украины. Именно поэтому Путин и согласился на возобновление диалога в "нормандском формате" и даже на саммит в Париже. Он прибыл в столицу Франции, чтобы принять капитуляцию Зеленского, а когда этой капитуляции не произошло, почувствовал себя обманутым.

Тем не менее, Россия еще пыталась использовать механизм ТКГ ради того, чтобы заманить Украину в ловушку прямых переговоров с марионеточным «руководством» оккупированных территорий. Вспомним о попытке создать консультативный совет представителей Украины и «народных республик», о меморандуме относительно его создания, под которым, между прочим, рядом с автографом «министра иностранных дел ДНР» поставил свою подпись все тот же Ермак. Вспомним о попытке провести совместную инспекцию украинских военных с российскими наемниками. Во всех этих случаях Россия пыталась выступать не участником конфликта, а посредником в конфликте - и мы прекрасно понимаем, зачем это Путину и его окружению.

А когда и этого не получилось, в России утратили интерес и к ТКГ. Теперь у Кремля простые задачи - дестабилизация ситуации в Украине, поддержка пророссийских сил, содействие конфликту между Зеленским и патриотическими силами. По этой программе Москва и будет работать. Ни о чем с Путиным договориться не удастся. И война на Донбассе будет продолжаться - и пока Зеленский работает президентом, и после смены власти в Украине. Потому что прекращение войны связано не со способностью того или украинского президента наладить диалог, а с желанием Владимира Путина уничтожить Украину.