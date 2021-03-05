Виталий Портников: Блокаду переговоров можно было предвидеть
Диалог Кремля с офисом президента Владимира Зеленского завершен. Теперь в Москве будут ожидать смены власти в стране - чтобы попробовать "нагнуть" уже следующего украинского президента.
Это развитие событий не очень сложно было предвидеть еще в 2019 году, когда Владимир Зеленский уверял своих поклонников в том, что войну достаточно просто прекратить - "нужно просто перестать стрелять". Владимир Путин в этих заявлениях будущего украинского президента усматривал не только его неопытность и инфантилизм, но и готовность к капитуляции ради прекращения военных действий на востоке Украины. Именно поэтому Путин и согласился на возобновление диалога в "нормандском формате" и даже на саммит в Париже. Он прибыл в столицу Франции, чтобы принять капитуляцию Зеленского, а когда этой капитуляции не произошло, почувствовал себя обманутым.
Тем не менее, Россия еще пыталась использовать механизм ТКГ ради того, чтобы заманить Украину в ловушку прямых переговоров с марионеточным «руководством» оккупированных территорий. Вспомним о попытке создать консультативный совет представителей Украины и «народных республик», о меморандуме относительно его создания, под которым, между прочим, рядом с автографом «министра иностранных дел ДНР» поставил свою подпись все тот же Ермак. Вспомним о попытке провести совместную инспекцию украинских военных с российскими наемниками. Во всех этих случаях Россия пыталась выступать не участником конфликта, а посредником в конфликте - и мы прекрасно понимаем, зачем это Путину и его окружению.
А когда и этого не получилось, в России утратили интерес и к ТКГ. Теперь у Кремля простые задачи - дестабилизация ситуации в Украине, поддержка пророссийских сил, содействие конфликту между Зеленским и патриотическими силами. По этой программе Москва и будет работать. Ни о чем с Путиным договориться не удастся. И война на Донбассе будет продолжаться - и пока Зеленский работает президентом, и после смены власти в Украине. Потому что прекращение войны связано не со способностью того или украинского президента наладить диалог, а с желанием Владимира Путина уничтожить Украину.
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