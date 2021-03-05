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Espreso.tvОбществоYoutube заблокировал трансляцию на канале "112 Украина"

Youtube заблокировал трансляцию на канале "112 Украина"


фото: Слово і Діло
На Youtube заблокировали трансляцию телеканала "112 Украина", против которого СНБО ввели санкции

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сейчас на странице "112 Украина" в Youtube нет эфира канала, однако подключена трансляция "Первого независимого", который создали журналисты из санкционных телеканалов.

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