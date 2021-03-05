Youtube заблокировал трансляцию на канале "112 Украина"
5 марта, 2021, 21:41
На Youtube заблокировали трансляцию телеканала "112 Украина", против которого СНБО ввели санкции
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сейчас на странице "112 Украина" в Youtube нет эфира канала, однако подключена трансляция "Первого независимого", который создали журналисты из санкционных телеканалов.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube.
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