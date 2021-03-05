Украина будет расследовать дела по Коломойскому независимо от развития ситуации с санкциями США - Корниенко

5 марта, 2021, 18:46

По словам первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, санкции США не влияют на расследование дел в Украине, в частности - по ПриватБанку

Об этом председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В депутатской фракции "Слуга народа" убеждены, что расследование дел, связанных с олигархом Игорем Коломойским продолжится в Украине независимо от того, как будут развиваться события в связи объявлением санкций США против него.

"Независимо от того, как будут развиваться события с американскими санкциями, расследование дел, связанных с Коломойским, в Украине продолжится. Это касается и ПриватБанка, и других историй. Офис Генерального прокурора и НАБУ плодотворно работают в тех производствах, которые есть", - заявил Корниенко.

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Глава партии "слуг" отметил, что США наложением санкций фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране" и вместе с тем дали понять всем, для кого важны отношения с США, что "с Коломойским нежелательно иметь дело".

При этом Корниенко также подчеркнул, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского - не пустое слово, поэтому "Медведчук, Порошенко, Коломойский или любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общим для всех законным правилам".

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи

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