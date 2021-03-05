"Кокаколу идьош пить?": Соцсети реагируют на санкции США Коломойскому

5 марта, 2021, 17:34

Сообщение посольства Соединенных Штатов о персональных санкциях Игорю Коломойскому вызывает настоящий фурор в украинских соцсетях: народ называет Байдена лучшим президентом

Еспресо.TV подготовило подборку реакций украинского общества на санкции США и предлагает читателям ознакомиться с реакцией общества.

Однако больше всего реакций благодарные граждане оставили под сообщением посольства США. По 2:00 пользователи оставили более трехсот комментариев:

Эксминистр инфраструктуры Владимир Емельян свои эмоции относительно санкций Игорю Коломойскому высказал во сообщением Офиса президента:

Напомним, 5 марта США публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи

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