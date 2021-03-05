Раненый под Марьинкой военный находится в тяжелом состоянии, - штаб

5 марта, 2021, 19:17

По информации штаба, военного ранил российский снайпер, а его состояние - тяжелое

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

В ООС рассказали, что 5 марта в Марьинке по украинским позициям работал вражеский снайпер. Он тяжело ранил украинца - тот находится в больнице.

В штабе отметили, что россияне игнорируют достигнутые ранее договоренности о прекращении огня.

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"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Также враг обстреливал украинские позиции из гранатомета в районе н. п. Пески. Под Авдеевкой россияне вели огонь из подствольных гранатометов.

Напомним, о ранении военного под Марьинкой стало известно около двух часов дня, когда об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ

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