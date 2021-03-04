В Киев прибыл борт с более чем 20 ранеными военными, есть тяжелые, - волонтер

4 марта, 2021, 18:21

Волонтер Наталья Юсупова сообщила, что в Киев прилетел борт с более 20 ранеными военными

Об этом она сообщила в Facebook.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. Через несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Война продолжается", - написала она.

Юсупова отчиталась за прошедшие сборы денег для фронта.

Помогаем фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастями и другим. Все отчеты у меня на странице. Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова ", - добавила волонтер.