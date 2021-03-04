В Киев прибыл борт с более чем 20 ранеными военными, есть тяжелые, - волонтер
4 марта, 2021, 18:21
Волонтер Наталья Юсупова сообщила, что в Киев прилетел борт с более 20 ранеными военными
Об этом она сообщила в Facebook.
"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. Через несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Война продолжается", - написала она.
Юсупова отчиталась за прошедшие сборы денег для фронта.
Помогаем фронту квадрокоптерами, кабелями, запчастями и другим. Все отчеты у меня на странице. Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова ", - добавила волонтер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти