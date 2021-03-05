Под Марьинкой ранен боец ООС
5 марта, 2021, 14:20
5 марта из-за обстрела россиянами украинских позиций получил ранение военнослужащий
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Telegram.
"5 марта в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Маринка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, щщо военном уже оказали первую медицинскую помощь.
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Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
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