Под Марьинкой ранен боец ООС

5 марта, 2021, 14:20

5 марта из-за обстрела россиянами украинских позиций получил ранение военнослужащий

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Telegram.

"5 марта в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Маринка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, щщо военном уже оказали первую медицинскую помощь.

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Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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