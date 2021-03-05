"Манчестер Сити" решил продлить контракт с Зинченко: англичане предлагают украинцу космические деньги

5 марта, 2021, 13:53

Английский "Манчестер Сити" принял решение продлить контракт с украинским футболистом Александром Зинченко

Об этом сообщает Claret and Hugh .

По информации источника, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение угнать из команды конкурента Александра Зинченко Бенжамен Мэнди. Испанец видит украинца в основном составе и не хочет расставаться с ним, зато не рассчитывает на француза.

Руководство "Манчестер Сити" уже подготовили для Александра Зинченко новый контракт. Англичане планируют повысить заработную плату украинцу, которая сейчас составляет 1,2 млн евро в год. По новому соглашению, сумма будет составлять более 5 млн.

Лондонский "Вест Хэм" активно интересуется 24-летним Зинченко и хотел бы приобрести универсального игрока, однако в "Манчестер Сити" установили ценник в 46 млн евро, а эта сумма может отпугнуть "молотобойцев".

Нынешний контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermark в 20 млн евро. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Манчестер Сити" 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха .

27 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2: 1.

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