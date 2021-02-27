Зинченко помог "Ман Сити" победить команду Ярмоленко в чемпионате Англии

27 февраля, 2021, 16:55

В 26-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч на левом фланге обороны. На 68-й минуте он принял участие в комбинации, которая привела к решающему голу в ворота лондонцев в исполнении Стоунза.

Еще один украинец - Андрей Ярмоленко - не играл за "Вест Хэм" из-за травмы.

При его отсутствии лондонцы оказали достойное сопротивление лидеру чемпионата Англии в первом тайме. На гол Рубена Диаса они ответили точным ударом Мичейла Антонио. Однако, после перерыва команда Хосепа Гвардиолы расставила все по своим местам и победила 2:1.

"Манчестер Сити" набрал 62 очка и опережает ближайших преследователей в турнирной таблице - "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" - на 13 пунктов.

"Вест Хэм" набрал 45 баллов и идет четвертым.

Чемпионат Англии

26-й тур

27 февраля

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1

Голы: Диас, 30 Стоунис, 68 - Антонио, 43

Напомним, 24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха.

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