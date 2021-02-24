"Ман Сити" без Зинченка победил "Боруссию" в Лиге чемпионов
24 февраля, 2021, 23:50
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет был открыт на 29-й минуте. Бернарду Силва забил после передачи Жоау Канселу. Во втором тайме Габриэл Жезус удвоил преимущество "Манчестер Сити".
Ответный матч состоится 16 марта. Начало встречи в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
24 февраля
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:2
Голы: Силва, 29 Жезус, 65
- Напомним, 23 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лацио" дома проиграл "Баварии" 1:4 .
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