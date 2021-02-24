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Espreso.tvСпорт"Ман Сити" без Зинченка победил "Боруссию" в Лиге чемпионов

"Ман Сити" без Зинченка победил "Боруссию" в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил "Боруссию" из Менхенгладбаха

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет был открыт на 29-й минуте. Бернарду Силва забил после передачи Жоау Канселу. Во втором тайме Габриэл Жезус удвоил преимущество "Манчестер Сити".

Ответный матч состоится 16 марта. Начало встречи в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

24 февраля

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:2

Голы: Силва, 29 Жезус, 65

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