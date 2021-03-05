Президент UFC рассказал о шансах на восстановление карьеры Хабиба

5 марта, 2021, 13:59

Президент UFC Дэйна Уайт признался, что существуют шансы на возвращение Хабиба Нурмагомедова в Октагон

Об этом сообщает Sport24 .

По словам Дейна Уайта, в ближайшие дни он поужинает с Хабибом и обсудит возможность возобновления карьеры.

"Мы поужинаем с Хабибом в субботу или в воскресенье и поговорим. Есть еще множество отличных боев в легком дивизионе, которые пройдут, прежде чем мы определим, кто подерется пояса. Если Хабиб будет интересно, он получит бой. Хабиб ни разу не сказал: "Оставь меня в покое, перестань спрашивать об этом". Так что шанс все еще есть ", - заявил Уайт.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейдж на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

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