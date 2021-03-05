Президент UFC рассказал о шансах на восстановление карьеры Хабиба
Об этом сообщает Sport24 .
По словам Дейна Уайта, в ближайшие дни он поужинает с Хабибом и обсудит возможность возобновления карьеры.
"Мы поужинаем с Хабибом в субботу или в воскресенье и поговорим. Есть еще множество отличных боев в легком дивизионе, которые пройдут, прежде чем мы определим, кто подерется пояса. Если Хабиб будет интересно, он получит бой. Хабиб ни разу не сказал: "Оставь меня в покое, перестань спрашивать об этом". Так что шанс все еще есть ", - заявил Уайт.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейдж на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.
- 18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру
- 19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.
- 12 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского титула.
- 2 марта Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает, возобновит карьеру .
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