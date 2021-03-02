Хабиб рассказал, может ли он еще возобновить карьеру в UFC

2 марта, 2021, 17:37

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает, возобновит ли карьеру

Об этом сообщает Esquire .

По словам Хабиба, "только время ответит на вопросы", вернется ли он в октагон.

"Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим", - сказал россиянин.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

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