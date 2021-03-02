Хабиб рассказал, может ли он еще возобновить карьеру в UFC
2 марта, 2021, 17:37
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что пока не знает, возобновит ли карьеру
Об этом сообщает Esquire .
По словам Хабиба, "только время ответит на вопросы", вернется ли он в октагон.
"Я думаю, что только время ответит на этот вопрос. Посмотрим", - сказал россиянин.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.
- 18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру
- 19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.
- 12 февраля президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского титула.
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