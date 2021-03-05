На грани красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области, - Степанов
5 марта, 2021, 11:36
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной зоны"
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV .
"Ситуация напряженная. Сейчас три области уже находятся в" красной зоне "карантина - Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На грани красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - сказал Степанов.
Он добавил, что Украина вступила в третьей волны мирового пандемии. В Минздраве прогнозируют рост числа заражений коронавируса до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля.
- Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил , что индийская вакцина от коронавируса Covishield является эффективной и призвал людей делать прививки.
- Министр здравоохранения Максим Степанов призвал "дать отпор коллаборационистам ковида", которые якобы распространяют ложную информацию о вакцине от коронавируса.
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