На грани красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области, - Степанов

5 марта, 2021, 11:36

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной зоны"

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

"Ситуация напряженная. Сейчас три области уже находятся в" красной зоне "карантина - Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая. На грани красной зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - сказал Степанов.

Он добавил, что Украина вступила в третьей волны мирового пандемии. В Минздраве прогнозируют рост числа заражений коронавируса до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля.