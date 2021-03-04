"Равно AstraZeneca": доктор Комаровский призвал украинцев не бояться вакцинироваться препаратом Covishield
Об этом он сказал в обращении на Facebook.
"Главная информация, которую мы получили от ряда очень достоверных источников, включая даже посла Великобритании. Суть этой информации Covishield = AstraZeneca. Это вакцина с доказанной эффективностью, превышающей 60%. Это защита от факта заболевания и около 90% - защита от тяжелых форм заболевания", - уверяет врач.
По его словам проблема заключается в "полной неспособности власти Украины вести адекватную коммуникацию с народом".
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"Serum Institute - это место, где будет проводиться 60-65% всех вакцин в мире. Это очень современное, и неудивительно, что AstraZeneca выбрала его", - пояснил педиатр.
Он добавил, что нужно смело вакцинироваться Covishield.
"Все разговоры о неэффективности - бред, об опасности - бред. Да, есть побочные эффекты, чаще всего - температура. Но они есть в любой вакцине", подытожил Комаровский.
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