"Масштабы измены переходят все границы": Степанов призвал "дать отпор коллаборационистами ковида"

5 марта, 2021, 10:44

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал "дать отпор коллаборационистами ковида", которые распространяют ложную информацию о вакцине от коронавируса

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

"Я встречаю на эфирах в СМИ и в соцсетях много ложной информации. Это мифы, которые политики распространяют с целью получения электоральных баллов и срыва прививочной компании, продвигая интересы других государств. Их единственная цель - уничтожать достижения наших врачей и сеять среди людей панические настроения и уныние. Безусловно, масштабы этой измены переходят все допустимые пределы и я призываю вас дать отпор этим коллаборационистами ковида, вооружившись факт-чекингом и достоверными данными ", - сказал Степанов.

При этом министр подчеркнул, что готов к профессиональным и конструктивным дискуссиям, поскольку COVID-19 является "общей бедой, с которой надо бороться".

Степанов также в очередной раз подчеркнул, что завезенная в Украину вакцина Covishield является разработкой британско-шведской компании совместно с учеными Оксфордского университета. Он заверил, что препарат является качественным, эффективным и имеет доказанную эффективность на уровне 70-80%, что подтверждается всеми стадиями клинических исследований, результаты которых опубликованы в отраслевых научных журналах, таких как Nature Research и Lancet.

Степанов также отметил, что более чем 10 тыс. вакцинаций, которые были проведены в Украине, только 1,2% людей - 126 человек - имели незначительные побочные эффекты в виде аллергической реакции.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил , что индийская вакцина от коронавируса Covishield является эффективной и призвал людей делать прививки.

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