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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес намекнул, что в ближайшее время сразится с Усиком

Британский тяжеловес намекнул, что в ближайшее время сразится с Усиком


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Джо Джойс заявил, что хочет в ближайшее время провести бой против Александра Усика

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Джо Джойса.

По словам Джойса, он хочет чем быстрее "свести счеты с Усиком".

"Пришло время надеть перчатки! Хочу скорее свести счеты с Усиком", - написал Джойс.

Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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