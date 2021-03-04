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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес "потролил" Усика с помощью его коронной фразы

Британский тяжеловес "потролил" Усика с помощью его коронной фразы


фото: Getty Images
Британский боксер Джо Джойс обратился к Александру Усику перед предстоящим боем с помощью его любимого выражения

Джойс отправил украинскому боксеру сообщение twitter.

"Я иду за тобой, Усик", - написал Джойс.

Александр Усик перед предыдущим боем против другого британца - Дерека Чисоры - использовал фразу "Дерек, я иду за тобой", которая даже попала в официальные промо-ролики к поединку.

Усик и Джойс должны встретиться в поединке за пояс "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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