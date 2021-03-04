Промоутер рассказал, когда определится судьба боя Усика с британским тяжеловесом

4 марта, 2021, 11:01

Промоутер Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что о поединке британца против украинца Александра Усика будет объявлено на следующей неделе

Об этом Уоррен заявил в интервью iFL TV.

По его словам, сейчас между командами Усика и Джойса продолжаются переговоры, а договоренность между боксерами должна быть достигнута на следующей неделе. Если этого не произойдет, будут объявлены торги за право организации поединка за титул "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Мы ведем переговоры, все еще находимся на этапе переговоров. Надеюсь, мы придем к тому, к чему должны прийти, чтобы устроить этот поединок. Мы общаемся, и я надеюсь, что договоримся о бое. Я думаю, мы обо всем узнаем где-то на следующей неделе. Если мы не сможем договориться, то тогда они отправят бой на промоутерские торги ", - сказал Уоррен.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. WBO санкционировала его бой за "временный" пояс против второго номера рейтинга организации Джо Джойса, чтобы сделать возможным поединок за звание абсолютного чемпиона мира между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

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