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Биатлон: сборную Украины дисквалифицировали в эстафете Кубка мира


фото: Getty Images
Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали в женской эстафете восьмого этапа Кубка мира

Об этом сообщает "Общественное Спорт".

Пока неизвестно, что стало причиной дисквалификации. Предварительная причина - неправильная передача эстафеты Юлии Джимы Анастасии Меркушиной.

Победительницами женской эстафеты стала сборная Швеции, которая на 1,2 сек. опередила Беларусь. Третье место сохранила Франция

Кубок Мира, 8-й этап

Женская эстафета

1. Швеция (0 + 6) +1: 03: 26.6

2. Беларусь (0 + 9) + 1.2

3. Франция (1 + 8) +27.8

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