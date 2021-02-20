Украина завоевала бронзу в эстафете на чемпионате мира по биатлону

20 февраля, 2021, 15:07

Женская сборная Украины выиграла бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Словении

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Поклюке Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная на протяжении всей гонки держались среди лидеров.

Украинки не заработали ни одного круга штрафа и использовали 7 запасных патронов. На последний круг Пидгрушная пошла третьей. Она некоторое время даже находилась на второй позиции, однако уступила на финише в борьбе за серебро Франсциске Пройс из Германии.

Золото в эстафете выиграла сборная Норвегии.

Для сборной Украины эстафетная награда стала первой на чемпионате мира в Поклюке.

Чемпиона мира по биатлону

Поклюка (Словения)

20 февраля

Женщины

Эстафета 4х6 км

1 Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тирил Екгофф, Ида Лиен, Марти Ульсбю-Ройзеланд) 1: 10.39,0 (0 промахов + 11 запасных патронов)

2 Германия (Ванесса Гинц, Янина Геттиг, Дениз Германн, Пройс) - отставание 8,8 (0 + 5)

3 Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) 00.09,2 (0 + 7)

Напомним, 10 февраля сборная Украины финишировала четвертой в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в Поклюке.

18 февраля Украина стала четвертой в одиночной смешанной эстафете на ЧМ.

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