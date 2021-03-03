Украина требует от премьера Словакии официальных извинений за "шутку" о передаче России Закарпатья в обмен на "Спутник V"
Об этом говорится в заявлении украинского МИД .
"3 марта в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому выражен протест из-за некорректные высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матович во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений.
Читайте также: "Пусть меняет на регионы Словакии": Кулеба прокомментировал "шутку" словацкого премьера об обмене Закарпатья на "Спутник V"
"Особенно оскорбительными для украинского народа звучат такие "шутки" в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса", - отметили в дипведомством.
В МИД утверждают, что слова главы словацкого правительства Игоря Матович диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии за некорректные высказывания", - отметила украинский дипслужба.
Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.
- Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти