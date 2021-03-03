Премьер Словакии "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье за вакцину "Спутник V"

3 марта, 2021, 17:54

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье

Об этом он заявил в эфире Radio Expres.

Журналист отметил, что Матович вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и спросил его, что глава правительства пообещал россиянам за поставки вакцины.

"Закарпатскую Украину", - сказал Матович.

Впоследствии, он дал понять, что пошутил, и пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с русскими автоматически предполагают измену Словакии.

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - добавил Матович.

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