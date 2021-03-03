"Пусть меняет на регионы Словакии": Кулеба прокомментировал "шутку" словацкого премьера об обмене Закарпатья на "Спутник V"

3 марта, 2021, 18:12

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на "шутку" премьера Словакии Игоря Матовича об обмене Закарпатья на российскую вакцину, заявив, что такие заявления портят дружеские отношения между странами

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией", - написал Кулеба.

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.

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