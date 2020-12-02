Кубок Украины: "Днипро-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первыми четвертьфиналистами стали "Верес" из первой лиги, который победил в Ривне "Мариуполь", "Колос", одолевший в гостях винницкую "Ниву" из второго дивизиона, "и" Днипро-1 ", который оказался сильнее еще одного представителя первой лиги - "ВПК-Агро" из села Шевченково на Днепропетровщине.
Кубок Украины
1/8 финала
2 декабря
"Верес" - "Мариуполь" 1:0
Гол: Гегедош, 68
Удаление: Мирошник, 72 ("Верес")
ВПК "Агро" - "Днипро-1" 0:5
Голы: Сафронов, 24, Назаренко, 47, 53, Довбик, 72, Когут, 90 + 3
"Нива" (Винница) - "Колос" 0:4
Голы: Ореховский, 40, 68, Костышин, 83, Коваль, 90 + 1
Также сегодня в четвертьфинале встречаются лидер первой лиги "Агробизнес" и "Ворскла", "Александрия" и "Минай".
Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии.
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