Кубок Украины: "Днипро-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами

2 декабря, 2020, 14:59

В среду, 2 декабря, определились первые четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первыми четвертьфиналистами стали "Верес" из первой лиги, который победил в Ривне "Мариуполь", "Колос", одолевший в гостях винницкую "Ниву" из второго дивизиона, "и" Днипро-1 ", который оказался сильнее еще одного представителя первой лиги - "ВПК-Агро" из села Шевченково на Днепропетровщине.

Кубок Украины

1/8 финала

2 декабря

"Верес" - "Мариуполь" 1:0

Гол: Гегедош, 68

Удаление: Мирошник, 72 ("Верес")

ВПК "Агро" - "Днипро-1" 0:5

Голы: Сафронов, 24, Назаренко, 47, 53, Довбик, 72, Когут, 90 + 3

"Нива" (Винница) - "Колос" 0:4

Голы: Ореховский, 40, 68, Костышин, 83, Коваль, 90 + 1

Также сегодня в четвертьфинале встречаются лидер первой лиги "Агробизнес" и "Ворскла", "Александрия" и "Минай".

Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb