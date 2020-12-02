"Ворскла" проиграла лидеру первой лиги "Агробизнесу" в Кубке Украины

2 декабря, 2020, 15:52

В 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнесу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между лидером первой лиги "Агробизнесом" и "Ворсклой" должен был состояться в Волочиске, Хмельницкая области, однако по договоренности клубов прошел в Полтаве.

На 25-й минуте "Агробизнес" вывел вперед Руслан Черненко.

Его гол в итоге оказался для команды с Волочиска победным. "Агробизнес" победил "Ворсклу" 1: 0.

Кубок Украины

1/8 финала

2 декабря

"Агробизнес" - "Ворскла" 1: 0

Гол: Черненко, 25

Также сегодня в четвертьфинале встречаются "Александрия" и "Минай".

Действующий обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион страны "Шахтер" начнут борьбу в турнире с четвертьфинальной стадии, матчи которой запланированы на 3 марта 2021 года.

Напомним, 2 декабря "Днепр-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.

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