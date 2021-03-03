По делу о срыве операции по захвату "вагнеровцев" допрашивают Ермака, - и. о. директора ГБР

3 марта, 2021, 16:32

Дело о срыве операции по "вагнеровцам" расследуют, допрашивают некоторых лиц, в частности главу Офиса президента Андрея Ермака

Об этом рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает Интерфакс-Украина 3 марта во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Гео Лероса, когда в рамках расследования дела о срыве операции по "вагнеровцам" будет допрошен руководитель Офиса президента Ермак.

"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневно, ежечасно в этом уголовном производстве. В частности, допросы лиц, которых вы назвали", - сказал Сухачев.

При этом и.о. директора ГБР добавил, что "не надо манипулировать на указанном уголовном производстве".

"Следствие продолжается и в ближайшее время мы дадим результат", - сказал Сухачев.

Напомним, и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что у органа нет оснований сейчас вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко.

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