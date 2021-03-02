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Espreso.tvОбществоУ ГБР пока нет оснований вызывать Порошенко на допросы, - и. о. директора Бюро

У ГБР пока нет оснований вызывать Порошенко на допросы, - и. о. директора Бюро

И.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что у органа нет оснований сейчас вызывать на допросы пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"В следствии находится ряд производств, в которых фигурирует Порошенко. Сейчас в этих уголовных производствах выполняются международные запросы. Также продолжаются экспертные исследования", - сказал Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отвечая на вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, он сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствам. У нас нет пока оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ожидаем результатов международных запросов".

"Мы не можем принять решение о закрытии одного из уголовных производств", - сказал Сухачев.

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