У ГБР пока нет оснований вызывать Порошенко на допросы, - и. о. директора Бюро
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"В следствии находится ряд производств, в которых фигурирует Порошенко. Сейчас в этих уголовных производствах выполняются международные запросы. Также продолжаются экспертные исследования", - сказал Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Отвечая на вопрос о том, почему Порошенко не вызывают на допросы, он сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствам. У нас нет пока оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ожидаем результатов международных запросов".
"Мы не можем принять решение о закрытии одного из уголовных производств", - сказал Сухачев.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило закрытие одного из уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко .
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