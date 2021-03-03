Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/4 финала
3 марта, 2021, 07:15
Сегодня, 3 марта, состоятся все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На этой стадии начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.
Кубок Украины
1/4 финала
3 марта
14:00 "Верес" - "Заря", прямая трансляция на "Футбол 1"
17:00 "Динамо" - "Колос", прямая трансляция на "2+2"
19:00 "Днепр-1" - "Александрия", прямая трансляция на "УНИАН"
19:00 "Агробизнес" - "Шахтер", прямая трансляция на "Футбол 1"
- Напомним, 2 декабря "Днепр-1", "Колос" и "Верес" стали первыми четвертьфиналистами Кубка Украины.
- В другом матче "Ворскла" уступила в Полтаве лидеру первой лиги - "Агробизнесу".
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