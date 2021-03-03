Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/4 финала

3 марта, 2021, 07:15

Сегодня, 3 марта, состоятся все матчи 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На этой стадии начинают борьбу за трофей "Динамо" и "Шахтер". Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Кубок Украины

1/4 финала

3 марта

14:00 "Верес" - "Заря", прямая трансляция на "Футбол 1"

17:00 "Динамо" - "Колос", прямая трансляция на "2+2"

19:00 "Днепр-1" - "Александрия", прямая трансляция на "УНИАН"

19:00 "Агробизнес" - "Шахтер", прямая трансляция на "Футбол 1"

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