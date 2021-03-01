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Степанов: ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac до 6 марта


фото: reuters
Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac до 6 марта

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена ​​до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

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