"Это раскаленная сковородка": Аваков объяснил, что находит мотивацию на должности министра внутренних дел
Об этом глава МВД заявил в интервью на телеканале 1 + 1 .
На уточняющий вопрос, имеет ли Аваков какие-то претензии на премьерское кресло, он заявил, что и не шел на выборы и его вероятная партия не выигрывала выборов.
"А почему Аваков должен иметь какие-то претензии? Я что выиграл выборы? Моя партия прошла номером один или номер два? Выборы выиграл Владимир Зеленский , его партия пришла номером один", - сказал он.
Аваков сказал, что находится в должности министра внутренних дел 7 лет и именно в этой сфере он находит для себя мотивацию.
"Это раскаленная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкое место. Здесь, если я нахожу для себя мотивацию, как государственник, прежде всего, находиться на этой позиции для меня - это окей", - сказал Аваков.
Также он ответил на вопрос, предлагали ли ему должность премьера.
"Нет, не предлагали", - сказал Аваков.
- Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что он и президент Владимир Зеленский узнали о приговоре активисту Сергею Стерненко в день провозглашения.
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