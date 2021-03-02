 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Это раскаленная сковородка": Аваков объяснил, что находит мотивацию на должности министра внутренних дел

"Это раскаленная сковородка": Аваков объяснил, что находит мотивацию на должности министра внутренних дел

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что находится в должности министра внутренних дел 7 лет и именно в этой сфере он находит для себя мотивацию

Об этом глава МВД заявил в интервью на телеканале 1 + 1 .

На уточняющий вопрос, имеет ли Аваков какие-то претензии на премьерское кресло, он заявил, что и не шел на выборы и его вероятная партия не выигрывала выборов.

"А почему Аваков должен иметь какие-то претензии? Я что выиграл выборы? Моя партия прошла номером один или номер два? Выборы выиграл Владимир Зеленский , его партия пришла номером один", - сказал он.

Аваков сказал, что находится в должности министра внутренних дел 7 лет и именно в этой сфере он находит для себя мотивацию.

"Это раскаленная сковородка, это не счастье круглый год, это не сладкая ситуация, это не сладкое место. Здесь, если я нахожу для себя мотивацию, как государственник, прежде всего, находиться на этой позиции для меня - это окей", - сказал Аваков.

Также он ответил на вопрос, предлагали ли ему должность премьера.

"Нет, не предлагали", - сказал Аваков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать