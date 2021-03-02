Аваков утверждает, что он и Зеленский узнали о приговоре Стерненко в день оглашения

Об этом глава МВД заявил в интервью на телеканале 1 + 1 .

"У нас нет идеальных людей и идеального общества. И для вас не секрет, и для меня не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть. Возможно, это и порождает у нас кризис справедливости, когда мы говорим, что справедливости нет" - сказал Аваков.

На вопрос, почему дело, лежащее 5 лет, внезапно ускорилось, Аваков ответил, что тоже согласен с тем, что производство слишком активизировались.

"Определенные силы стимулировали этот процесс? Несомненно. Но они не прячутся", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел заверил, что и он, и президент, узнали о приговоре Стерненко в день оглашения. Владимир Зеленский узнал об этом из СМИ, а Аваков, когда видел акции в поддержку активиста.

"Скажу честно, я об этом узнал, и президент Зеленский об этом узнал, потому что мы с ним сразу позвонили, в день, когда выносили приговор. Я об этом узнал, когда в Одессе запросили слишком много сил полиции. И мы увидели, что там происходит финализация процесса, то шел 5 лет, а сейчас финализируется. а Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел процесс ", - рассказал Аваков.

А о том, что история Стерненко пока вдохновляет молодежь и многие из них ассоциирует активиста с латиноамериканским революционером "Че Геварой", Аваков заявил, что это грустно, потому что, по его словам, "это означает, что у нас подменено понятие настоящих героев и создаваемых героев".