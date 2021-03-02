Аваков утверждает, что он и Зеленский узнали о приговоре Стерненко в день оглашения
Об этом глава МВД заявил в интервью на телеканале 1 + 1 .
"У нас нет идеальных людей и идеального общества. И для вас не секрет, и для меня не секрет, что судебная система у нас такая, какая есть. Возможно, это и порождает у нас кризис справедливости, когда мы говорим, что справедливости нет" - сказал Аваков.
На вопрос, почему дело, лежащее 5 лет, внезапно ускорилось, Аваков ответил, что тоже согласен с тем, что производство слишком активизировались.
"Определенные силы стимулировали этот процесс? Несомненно. Но они не прячутся", - сказал Аваков.
Министр внутренних дел заверил, что и он, и президент, узнали о приговоре Стерненко в день оглашения. Владимир Зеленский узнал об этом из СМИ, а Аваков, когда видел акции в поддержку активиста.
"Скажу честно, я об этом узнал, и президент Зеленский об этом узнал, потому что мы с ним сразу позвонили, в день, когда выносили приговор. Я об этом узнал, когда в Одессе запросили слишком много сил полиции. И мы увидели, что там происходит финализация процесса, то шел 5 лет, а сейчас финализируется. а Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел процесс ", - рассказал Аваков.
А о том, что история Стерненко пока вдохновляет молодежь и многие из них ассоциирует активиста с латиноамериканским революционером "Че Геварой", Аваков заявил, что это грустно, потому что, по его словам, "это означает, что у нас подменено понятие настоящих героев и создаваемых героев".
"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорить о том же Стерненко, в чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые трудные моменты на Майдане в 2013-2014 годах был? Ведь ни . Он появился в самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился по разным протестам под различные офисы с острой критикой и так далее. Или, может, у него на борту опыт каких свершений хороших? Я не хочу верить лозунгам, маскам и мифам, я хочу видеть конкретику. Скажем, конкретика по вот этим уголовным делам, которые сейчас так удивительно быстро побежали вперед ... я тоже согласен с этим: они удивительно быстро побежали вперед", - сказал Аваков.
- Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко привели к неожиданно резкому напряжению.
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