Определился главный претендент на чемпиона мира из "Реала"
Об этом сообщает Manchester Evening News .
"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. В мадридском клубе боятся, что француз откажется подписывать новое соглашение и готовы отпустить его в "Манчестер Юнайтед", который активно интересуется футболистом.
Англичане ищут игрока, который составил бы пару Гарри Магваер в центре защиты. В "Ман Юнайтед" убеждены, что Варан идеальный вариант на эту роль.
Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника - 70 млн евро, это второй показатель в команде.
В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.
- В 2019 году сообщалось, что "Реал" готов платить 9 млн евро Рафаэлю Варану.
- Испанский клуб требовал за Варана 500 млн евро .
- 9 февраля стало известно, что Варан может сменить команду во время летнего трансферного окна
- 11 февраля сообщалось, что "Реал" готов продать Варана за 50 млн евро.
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