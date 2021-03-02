Определился главный претендент на чемпиона мира из "Реала"

2 марта, 2021, 21:19

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Manchester Evening News .

"Реал" и Рафаэль Варан не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. В мадридском клубе боятся, что француз откажется подписывать новое соглашение и готовы отпустить его в "Манчестер Юнайтед", который активно интересуется футболистом.

Англичане ищут игрока, который составил бы пару Гарри Магваер в центре защиты. В "Ман Юнайтед" убеждены, что Варан идеальный вариант на эту роль.

Варан выступает за "Реал" с 2011 года. В текущем сезоне центрбэк провел 28 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника - 70 млн евро, это второй показатель в команде.

В 2018 году Рафаэль Варан победил на чемпионате мира по футболу.