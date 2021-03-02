Мои голы - заслуга всей команды, - лучший бомбардир "Ворсклы" в "Футбольном формате"
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью программе "Футбольный Формат" на Еспресо.TV .
По словам Кулача, он выходит на каждую игру ради того, чтобы помочь "Ворскле".
"Я выхожу на каждую игру, чтобы помочь " Ворскле ". Мои голы - не только моя заслуга, но и всей команды. Когда увидел, что голкипер остался на месте - сразу принял решение пробивать (эпизод с первым голом, - ред.). Логичнее было левой, конечно, но, как видите, правой также удалось забить. Сделал все правильно. Главное теперь, чтобы команда прогрессировала и в дальнейшем приобретала только победы ", - признался Кулач в интервью " Футбольному формату ".
В этом сезоне Владислав Кулач провел за "Ворсклу" 12 матчей и забил 10 мячей. 27-летний форвард борется за звание лучшего бомбардира УПЛ (8 голов), где занимает третью позицию после Захеди Шахаба (9 голов) и Виктора Цыганкова (10 голов).
- 27 февраля "Ворскла" на своем поле переиграла "Александрию" в 16-м туре УПЛ.
- После матча Оливье Тилль, который стал одним из героев победного матча против "Александрии", обещал фанатам, что будет приносить пользу команде.
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