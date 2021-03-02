Аваков о протестах на Банковой: В случае, если может быть Капитолий, у нас всегда есть запасной вариант

2 марта, 2021, 07:36

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко привели к неожиданно резкому напряжению

Об этом он сказал в телевизионном интервью, передает ТСН.

"Чтобы мы видели всегда границу: где есть протест, а где летит спичка или летит граната. Это предел. В пятницу бытовое событие. Рядовой протест привел к неожиданно резкому напряжению. Даже я со своим опытом этого не ожидал: что будет такое напряжение. Ряд случайностей показал, что, оказывается, напряжение слишком высокое. Особенно когда его кто-то подогревает ", - сказал Аваков.

Он также отметил, что баланс в обществе между довольными и недовольными иногда смещается в критическую точку, и поэтому на него нужно адекватно реагировать.

На вопрос о том, возможно ли развитие событий, похожое на ситуацию на манер штурма Капитолия, Аваков ответил: "Конечно. И в случае, если может быть Капитолий (штурм Конгресса США сторонниками Трампа - ред.), у нас всегда есть запасной вариант. Я рад, что он не понадобился ".

"Я считаю, что приговор по этому делу в таком аспекте с такой степенью интенсивности в дни (годовщины событий на Майдане. - Ред.) Майдана, это своего рода провокация", - отметил глава МВД.

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