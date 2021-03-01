Знаменитый украинский футболист стал тренером команды УПЛ

1 марта, 2021, 19:43

Знаменитый украинский футболист Геннадий Литовченко будет работать ассистентом Юрия Калитвинцева в донецком "Олимпике"

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

57-летний Геннадий Литовченко присоединился к штабу Юрия Калитвинцева, который недавно стал главным тренером "Олимпика". Последним клубом специалиста был "Оболонь-Бровар" из Киева. Литовченко подписал с донецким клубом контракт на полтора года.

Литовченко известен болельщикам игрой за "Днепр", "Динамо", греческий "Олимпиакос" и австрийскую "Адмиру Ваккер". Дважды выигрывал чемпионат СССР. В 1984 году был признан лучшим футболистом Советского Союза.

Полузащитник провел за сборную СССР 57 матчей, играл за сборную на двух чемпионатах мира (1986 и 1990). Успел сыграть 4 матча за национальную команду Украины.

В тренерской карьере поработал главным тренером "Кривбасса", "Металлиста", "Харькова", молодежной сборной Украины и "Динамо-2". Работал ассистентом Алексея Михайличенко в сборной Украины.

Вместе с Калитвинцевым тренировал сборную Украины, "Волгу" из Нижнего Новгорода и московское "Динамо".

25 февраля стало известно, что "Олимпик" уволил главного тренера Игоря Климовского и планирует назначить на должность Юрия Калитвинцева.

25 февраля Юрий Калитвинцев возглавил "Олимпик" .

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