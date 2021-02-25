Бывший главный тренер сборной Украины возглавил клуб УПЛ
Об этом заявил президент "Олимпика" Владислав Гельзин, сообщает FootBoom .
Он подтвердил, что отправил в отставку Игоря Климовского и заявил, что новым главным тренером "Олимпика" станет Юрий Калитвинцев.
"В ближайшее время Игорь Климовский перестанет быть главным тренером" Олимпика ". Его заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с" Олимпиком "контракт до конца следующего сезона, то есть на 1,5 года", - сказал Гельзин.
Климовский возглавлял Олимпик с марта прошлого года.
52-летний Юрий Калитвинцев ранее работал главным тренером "Закарпатья". В 2010-2011 годах возглавлял национальную сборную Украины. В 2009 году привел юношескую сборную Украины U19 в золотых наград чемпионата Европы.
Последним клубом тренера был московское "Динамо", с которого он уволился в 2017 году.
- 25 февраля стало известно, что "Олимпик" уволил главного тренера Игоря Климовского и планирует назначить на должность Юрия Калитвинцева.
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