Бывший главный тренер сборной Украины возглавил клуб УПЛ

25 февраля, 2021, 11:01

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Юрий Калитвинцев возглавил донецкий "Олимпик"

Об этом заявил президент "Олимпика" Владислав Гельзин, сообщает FootBoom .

Он подтвердил, что отправил в отставку Игоря Климовского и заявил, что новым главным тренером "Олимпика" станет Юрий Калитвинцев.

"В ближайшее время Игорь Климовский перестанет быть главным тренером" Олимпика ". Его заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с" Олимпиком "контракт до конца следующего сезона, то есть на 1,5 года", - сказал Гельзин.

Климовский возглавлял Олимпик с марта прошлого года.

52-летний Юрий Калитвинцев ранее работал главным тренером "Закарпатья". В 2010-2011 годах возглавлял национальную сборную Украины. В 2009 году привел юношескую сборную Украины U19 в золотых наград чемпионата Европы.

Последним клубом тренера был московское "Динамо", с которого он уволился в 2017 году.

25 февраля стало известно, что "Олимпик" уволил главного тренера Игоря Климовского и планирует назначить на должность Юрия Калитвинцева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb