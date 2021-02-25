Клуб УПЛ уволил главного тренера и нашел ему замену, - СМИ
Об этом сообщает ТаТоТаке в facebook.
По информации источника, накануне вечером президент "Олимпика" Владислав Гельзин уволил главного тренера команды Игоря Климовского за неудовлетворительный старт во втором круге чемпионата Украины.
"Олимпик" в феврале потерпел два поражения от "Динамо" (1: 3) и "Днепра-1" (0: 2) и занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место.
ТаТоТаке утверждает, что главным претендентом на пост тренера "Олимпика является 52-летний Юрий Калитвинцев.
Ранее он был главным тренером "Закарпатья". В 2010-2011 годах возглавлял национальную сборную Украины. В 2009 году привел юношескую сборную Украины U19 в золотых наград чемпионата Европы.
Последним клубом специалиста было московское "Динамо", с которого он уволился в 2017 году.
- 10 февраля "Олимпик" объявил о начале сотрудничества с бывшим игроком "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре.
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