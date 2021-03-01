 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЗакрытие каналов Медведчука: суд открыл второе производство по обжалованию указа Зеленского

Закрытие каналов Медведчука: суд открыл второе производство по обжалованию указа Зеленского


фото: khpg.org
Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Первое заседание назначили на 29 марта 2021 года в 14:30.

Также поступили очередные 2 иска от ООО "Лидер" и ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" (оба - 112 Украина) об обжаловании указа президента о санкциях против каналов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать