Закрытие каналов Медведчука: суд открыл второе производство по обжалованию указа Зеленского
1 марта, 2021, 18:12
Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении 112 Украина, ZIK и NewsOne
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
Первое заседание назначили на 29 марта 2021 года в 14:30.
Также поступили очередные 2 иска от ООО "Лидер" и ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" (оба - 112 Украина) об обжаловании указа президента о санкциях против каналов.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
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