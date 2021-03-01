Закрытие каналов Медведчука: суд открыл второе производство по обжалованию указа Зеленского

1 марта, 2021, 18:12

Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении 112 Украина, ZIK и NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Первое заседание назначили на 29 марта 2021 года в 14:30.

Также поступили очередные 2 иска от ООО "Лидер" и ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" (оба - 112 Украина) об обжаловании указа президента о санкциях против каналов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.